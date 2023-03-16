Jesus çok istemişti ama Okan Buruk o yıldızı kapacak! Sürpriz gelişme: Milyonlarca dolarlık anlaşma olacak mı?

Galatasaray'ın bu kez transferde çok ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Brezilya ekibi ile masaya oturarak mutlu sona ulaşacağı belirtildi.

Brezilya basını, "Geçtiğimiz yıl kasım ayında Galatasaray, Nino'yu kiralamak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak Fluminense'nin yüksek talepleri nedeniyle görüşmeler durmuştu. Galatasaray yeni sezon için Nino'yu yeniden gündemine aldı. Türk yetkililer, Fluminense kulübü ile görüşmelere başladı" ifadesini kullandı.

JESUS ONU ÇOK İSTEMİŞTİ

Galatasaray, Victor Nelsson'un olası ayrılığı sonrasında stoper bölgesini Nino ile güçlendirmek istiyor. Takvim’e göre; 1.88m boyuyla hava toplarındaki üstünlüğünün yanı sıra geriden oyun kurarken müthiş bir soğukkanlılığa sahip olan Nino'nun transferini teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği öğrenildi.

Brezilyalı yıldızın adı sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı. Teknik direktör Jorge Jesus'un savunmaya düşündüğü ilk isimlerden biri olan Nino için Fluminense ile uzun süren pazarlıklar yapılmış ancak sonuç alınamamıştı.

2020 yılından beri Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Nino'nun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 7 milyon euro güncel piyasa değeri olan 25 yaşındaki başarılı stoper bu sezon 10 maçta görev alırken 1 gol atma başarısı gösterdi.

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