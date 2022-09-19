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Spor Jesus, Beşiktaş derbisi için bakın ne dedi!
Spor

Jesus, Beşiktaş derbisi için bakın ne dedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 11:37:00 -
Jesus, Beşiktaş derbisi için bakın ne dedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor'a gol oldu yağdı. Diego Rossi, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Enner Valencia ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle Kanarya 5-0 kazandı.

Jorge Jesus yönetiminde oldukça ofansif bir futbol oynayan ve iddialı görüntü çizen Fenerbahçe 6. maçında 13 puana yükseldi. Son düdüğün ardından da Sarı-Lacivertliler'in Portekizli hocası farklı galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

'11 kişilik takım değiliz'

Oyundan ve skordan çok memnun olan kurt teknik adam, "Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. 6 lig maçında 20 gol attık. Hâlâ daha iyi olabiliriz. Oyuncularımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Rekorların, ancak şampiyon olursak önemi var. Ancak gol rekoru iyi bir gösterge. Bu bir takım çalışması... Kaleci İrfan Can dışında her oyuncum süre aldı. İyi yolda ilerliyoruz. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Herkesten oluşan bir takım kurduk. Kaliteli bir takımız. Aile ortamımız var. Bu da işleri kolaylaştırıyor" dedi.

'Rakibin kim olduğunun önemi yok'

Milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile kozlarını paylaşacakları hatırlatılınca Jesus, "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Her maç böyle olacak, bir sonraki maçta da..." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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