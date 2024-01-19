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Yerel Jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Yerel

Jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2024-01-19 08:56:00 -
Jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Elazığ'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak.

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elazığ'ın merkez ilçesi sınırlarında bulunan jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Toplam 4805,35 hektarlık jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi, 6 Şubat Salı saat 10.00'da Elazığ İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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