Jeotermal ısıtmalı serasının temeli atıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın da katıldığı törende 85 müteşebbisin önemli bir proje için iş birliği yaptığını söyledi. Kirişci, organize sanayi bölgesinin çok uygun bir yerde kurulduğunu belirtti.

Muhalefetten haksız eleştiri

Muhalefetin “Türkiye dün kendi kendine yeten bir ülkeydi, bugün yetmiyor” eleştirisinin haksız olduğunu da vurgulayan Kirişci, şunları ifade etti: “Türkiye’nin nüfusu 65 milyondan 85 milyona geldi. 85 milyonu doyuran bu ülkenin üreticisi. Hani hep örnek verilir, bir tarımı gelişmiş bir ülke ki o ülkenin nüfusu da 17 milyon, onun 1.2 katı büyüklükte bir ilave nüfus nüfusumuza eklemlenmiş durumda. Peki sadece bu mu? Hayır. Biz aynı zamanda dün 3 bin 500 dolar kişi başı milli geliri olan bir ülkeyken bugün 10 bin dolarları, 12 bin dolarları gördük. Dün soframızda olanlarla bugün soframızda olanlar çeşitlilik bakımından çok çok farklı. 2002’de 3.7 milyar dolar tarımsal ihracatımız vardı. Şu anda 27-30 milyarlara doğru gidiyoruz. Tarım, net ihracatçı olmamız nedeniyle aslında diğer sektörlerimize de örnek teşkil edebilecek bir sektör. 6.5-7 milyar dolar mertebesinde bir dış ticaret fazlamız olan bir ülkeyiz. 3 milyar dolar sadece İzmir’in ihracatı var.”

Kirişci, ihracat rakamlarının yabana atılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kent tarımı önemli

Kirişci, kent tarımına yönelik faaliyetlerinin hız kazandığını dile getirdi. Kent tarımının sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de sınırlı olmayacağını kaydeden Kirişci, şöyle konuştu:

“Antalya’dan yola çıkan 1 kilo domates Artvin’e bin 400 kilometre yol kat etmek durumunda veya İzmir’den çıkan bin 200 kilometre yol kat etmek durumunda kalıyor. Bunun için de diğer Doğu’da yer alan bazı illerimiz Erzincan başta olmak üzere- serada üretimi gerçekleştireceğiz. Kısacası bu ülkenin üreticisinin daha fazla üretmesi için her türlü desteği vermek adına üreticimizin yanındayız.”

Faizsiz kredi imkanı

Kirişci, her daim üreticinin yanında olduklarını yineleyerek, “Üreticilerimizin elektrikle ilgili borçlarını ödemeleri konusunda bunların finansman ihtiyacını sağlamak için 10 milyon liraya kadar sıfır faizli krediden yararlanmaları imkânını getirdik. Bu, üreticilerimizin borçlarını sıfırlamaları konusunda önemli bir fırsattır” diye ekledi.

İş olanağı doğacak

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise Dikili’de yapılacak tarım organize sanayi bölgesinden 3 bin 500 ailenin ekmek yiyeceğini dile getirdi. Yıldırım, bölgenin tarımsal ihracata ivme katacağına dikkat çekti.

Depremzedelere iyi haber

Yıldırım, ayrıca İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için de çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, şunlara işaret etti: “Vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi kaybettik. İzmir depremiyle ilgili Elazığ’da olduğu gibi yaralar süratle sarıldı ve ilk etap evleri yıkılan hemşerilerimizin konutları teslim edildi, yerinde dönüşüm gerçekleşti. Belirlenen alanda deprem konutları da yapıldı. Deprem sonrası orta hasarlı binaların durumu da gündemdeydi. Bunların yeniden yapılması, aynı yerde veya belirlenen alanda yeniden inşa edilmesi konusunda uzun süreden beri Depremzede Dernekleri Başkanı Haydar Bey, gayret gösterdiler. Nihayet bir noktaya geldiler. Gelinen nokta şudur; 2 bin civarında ağır hasarlı konutu olan depremzede hemşehrilerimizin binaları yapılacak. Bunlar için gerekli kredi imkânları sağlanacak. Uygun vadede uygun şartlarda krediler de verilecek. Hayırlı uğurlu olsun.”

96.8 milyon liralık tarımsal destek hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üreticilere dün 96.8 milyon liralık destek ödemesi yaptıklarını duyurdu. Kirişci, Twitter paylaşımında “96 milyon 780 bin 711 liralık tarımsal destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı. Kirişci’nin paylaşımında ödemelerin detaylarına da yer verildi.

Buna göre Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 63 milyon 38 bin 438 lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 8 milyon 808 bin 572 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 2 milyon 616 bin 405 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında da 22 milyon 317 bin 296 lira ödeme gerçekleştirildi.