  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye kimsenin satmadığı denizaltı çeliğini üretti! O kadar kritik bir ürün ki, parayla bile alamıyorsunuz

Almanya istediği dünya düzenini açıkladı

ABD'nin yeniden Türkiye'ye teklif ettiği F-35'lerle ilgili şok detay! Duyan 'Sakın almayalım' diyecek

Otomobil satın almak için rehber! Nelere dikkat edilmeli? Kritik bilgiler: seçim için okuyanlar öğrendiler

Korkutan gemi Türkiye sularına yaklaştı! Uzman isim uyardı: O gemide HAARP silahı var, 5 ilimize dikkat

Çin'den Almanya'da barış çağrısı

ABD yönetiminden İsrail'e destek: Milyon dolar değerinde bomba gönderme planı! İş birliği görüşmeleri

MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu!

Türkiye düşük maliyetli füze yapıyor! Dünya satın almak için peşinden koşacak, ismi belli oldu

Filipinler'de hayrete düşüren olay! Milyonlarca balık kıyıya vurdu! Kötü haber: Uzmanlar değerlendirdi
Teknoloji Jeotermal enerjiye ulaşmak artık hızlı ve daha ucuz
Teknoloji

Jeotermal enerjiye ulaşmak artık hızlı ve daha ucuz

Yeniakit Publisher
2024-02-18 02:16:00 -
Jeotermal enerjiye ulaşmak artık hızlı ve daha ucuz

Fervo Energy isimli şirket son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada jeotermal enerjinin artık çok daha hızlı ve kolay olduğunu ispatladı.

Fervo Energy, yaklaşık iki yıl kadar önce Google ile "yeni nesil jeotermal enerji projesi" geliştirmek için bir anlaşma imzalamış ve türünün ilk örneği jeotermal enerji tesisini geçtiğimiz aylarda faaliyete geçirmişti. Şimdi ise Fervo Energy, bir enerji tesisinde etkileyici adımlar atıldığını duyurdu. Firma göre jeotermal enerjiye ulaşmak artık hem çok daha hızlı hem de çok daha uygun maliyetli. Bu durum jeotermal enerjinin benimsenme sorununu ortadan kaldırabilir.

Jeotermal enerjiye ulaşmak artık daha kolay

Fervo, yaptığı bir açıklamada sadece 21 günde yatay bir kuyu açabildiğini söyledi. Bu oldukça önemli zira 2022 yılında Google ile girişilen ortak bir projeye göre sondaj süresinde yüzde 70'lik bir azalma yakalanmış durumda. Bu durum maliyetlere de elbette yansıyor. Firmaya göre yeni sondaj 4,8 milyon dolara mal olurken önceki 9,4 milyon dolara mal olmuştu. Dolayısıyla maliyetlerde de yüzde 50’lik bir gerileme söz konusu.

Fervo Energy, Enhanced Geothermal System (EGS - Gelişmiş Jeotermal Sistem) olarak nitelendirilen bir yöntemle sondaj ve kurul işlemini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl kurulan yaklaşık 3,5 MW kapasiteli tesis kasım ayında tamamen faaliyete geçmiş ve Google’ın sunucularına elektrik sağlamaya başlamıştı.

Firma şimdi 2026'da faaliyete geçecek ve 2028'de 400 MW kesintisiz güç kapasitesine ulaşacak büyük bir proje geliştiriyor. Firma, Google ile ortaklaşa kurduğu tesisi nazaran yeni prpjesinde daha derin bir sondaj gerçekleştirecek. Yaklaşık 640 metrelik sondaj sonrasında daha yüksek ısılara ulaşılacak.

Doğal bir jeotermal sistemin elektrik üretebilmesi için ısı, akışkan ve kaya geçirgenliğinin bir arada bulunması gerekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde kaya gerekli ısı seviyesine sahip olsa da akışkanın içinden akması için yeterli geçirgenliğe sahip değil. EGS yönteminde ise yeraltında derin sondajlar yaparak ve kayada kırıklar oluşturmak için sıvı enjekte edilerek bu geçirgenlik yapay olarak sağlanıyor. Yazı sonundaki videodan EGS’nin nasıl işlediğini çok daha rahat gözlemleyebilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fervo Energy, sondajlarını esasında zıt bir endüstriden esinlenerek gerçekleştiriyor. Petrol sondajlarında kullanılan polikristalin elmas kompakt (PDC) matkap uçlarının yanı sıra petrol ve gaz sondajında kulelerin aşırı ısınmasını önlemek için kullanılan çamur soğutucular kullanılıyor.

5 milyon konut jeotermalle ısınır
5 milyon konut jeotermalle ısınır

Ekonomi

5 milyon konut jeotermalle ısınır

Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek
Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek

Ekonomi

Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek

Ege bölgesi jeotermal enerjide ön plana çıkıyor
Ege bölgesi jeotermal enerjide ön plana çıkıyor

Ekonomi

Ege bölgesi jeotermal enerjide ön plana çıkıyor

Jeotermal enerjide ihracatçı ülke konumunu elde edebiliriz
Jeotermal enerjide ihracatçı ülke konumunu elde edebiliriz

15 Temmuz

Jeotermal enerjide ihracatçı ülke konumunu elde edebiliriz

Jeotermal ısıtmalı serasının temeli atıldı
Jeotermal ısıtmalı serasının temeli atıldı

Ekonomi

Jeotermal ısıtmalı serasının temeli atıldı

Balıkesir'de 11 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
Balıkesir'de 11 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Ekonomi

Balıkesir'de 11 jeotermal saha için ihale düzenlenecek

Manisa'da jeotermal sahaları ihale edilecek
Manisa'da jeotermal sahaları ihale edilecek

Ekonomi

Manisa'da jeotermal sahaları ihale edilecek

Niğde’de 450 dönüm ultra klimalı jeotermal sera kurulacak
Niğde’de 450 dönüm ultra klimalı jeotermal sera kurulacak

Ekonomi

Niğde’de 450 dönüm ultra klimalı jeotermal sera kurulacak

Kırşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Kırşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Yerel

Kırşehir'de jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Jeotermal enerjiye devlet desteği arttı
Jeotermal enerjiye devlet desteği arttı

Ekonomi

Jeotermal enerjiye devlet desteği arttı

Konya’da ruhsatlı jeotermal saha ihalesi
Konya’da ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

Ekonomi

Konya’da ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

Jeotermal serada 'topraksız tarım'a başlandı! Günlük üretim duyanları şaşkına çevirdi
Jeotermal serada 'topraksız tarım'a başlandı! Günlük üretim duyanları şaşkına çevirdi

Tarım

Jeotermal serada 'topraksız tarım'a başlandı! Günlük üretim duyanları şaşkına çevirdi

Dominika devleti kararı aldı: jeotermal enerji santrali konusunda BAE'de adım! Ormat ile resmen anlaştı!
Dominika devleti kararı aldı: jeotermal enerji santrali konusunda BAE'de adım! Ormat ile resmen anlaştı!

Dünya

Dominika devleti kararı aldı: jeotermal enerji santrali konusunda BAE'de adım! Ormat ile resmen anlaştı!

Emet’te yeni jeotermal sondaj çalışmalarına start verildi
Emet’te yeni jeotermal sondaj çalışmalarına start verildi

Ekonomi

Emet’te yeni jeotermal sondaj çalışmalarına start verildi

Jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Yerel

Jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23