Jeotermal enerjiye devlet desteği arttı
Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, yeni destek mekanizmasının keşfi tamamlanmış kaynakların devreye alınmasında önemli rol oynayacağının altını çizdi.
Türkiye’de 62 bin megavat seviyesinde keşfedilmiş jeotermal kaynak bulunduğunu belirterek, “Jeotermal enerjiye dayalı devlet desteği kilovatsaat başına ortalama 10.5 cent olarak belirlendi. Bu da yeni bir dönemi başlatacak” dedi. Kındap,, 2010-2020 döneminde temiz enerji sektörünün tüm disiplinlerinde Türkiye’ye çağ atlattığını da anımsattı.