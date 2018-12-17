THY- Euroleague
0553 313 94 23

Jeofizik taramada ilk 100 günlük hedefe ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız:- "Hükümetimizin ilk 100 günlük hedefleri doğrultusunda 'Havadan jeofizik yöntemiyle taranan alan miktarının 500 bin kilometrekareye çıkartılması' hedefi yüzde 100 gerçekleşmiştir"

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:40
Jeofizik taramada ilk 100 günlük hedefe ulaşıldı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, ilk 100 günlük hedefler doğrultusunda havadan jeofizik yöntemiyle taranan alan miktarının 500 bin kilometrekareye çıkartılması hedefine ulaşıldığını belirtti.

Cansız, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk 100 günlük programdaki jeofizik yöntemle alan tarama hedefine ulaşıldığını ve an itibarıyla taranan alan miktarının 680 bin kilometrekareye ulaştığını bildirdi.

Yıl sonu hedefinin yüzde 96,7'sinin gerçekleştirildiği kaydeden Cansız, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hükümetimizin ilk 100 günlük hedefleri doğrultusunda 'Havadan jeofizik yöntemiyle taranan alan miktarının 500 bin kilometrekareye çıkartılması' hedefi yüzde 100 gerçekleşmiştir. İkinci 100 günlük program kapsamında, taranan alan miktarının 750 bin kilometrekareye çıkartılması hedefini de gerçekleştirmek için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı" Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

Söz konusu plana göre, yer altı kaynakları potansiyelinin tespiti için havadan jeofizik araştırmaları kapsamında, Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 96'sının (750 bin kilometrekare) taraması neticelendirilerek haritaların hazırlanması hedefleniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:40
  1. alan tarama
  2. enerji
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
  4. jeofizik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Raftingciler AA fotoğraflarını oyladı
    1. Raftingciler AA fotoğraflarını oyladı
    2. Aygaz'a "Kristal Baret" ödülü
    3. Voleybolda kupa kuraları çekildi
    4. n11.com'dan "Okuma Köşesi Kampanyası"
    5. Uluslararası Büyükler Badminton..
    6. "Hadis Alimi" Muhammed Mustafa..
    7. Tunuslu milletvekili AA'nın "Yılın..
    8. Enduroda sezon finaline Urla ev..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'ya..
    10. Fenerbahçe'de idari menajerliğe Volkan..
    11. TFF 2. Lig'de ilk yarı heyecanı..
    12. Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Neptunas
    13. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika..
    14. Çukurova Basketbol'un yenilmezliği..
    15. Bağcılar’da hamsi ziyafeti
    16. Kayseri şehitleri anılıyor
    17. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    18. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    19. Jeofizik taramada ilk 100 günlük..
    20. Direnişten Şahlanışa 2023
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    “Abdullah Gül, 55 vekille yeni parti kuracak”
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu