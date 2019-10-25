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Jeffrey Türkiye'ye yönelik saldırılarla ilgili konuştu! Teröristlere ilişkin o ifadeyi ilk kez kullandı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG'nin Türkiye'ye yönelik saldırılarına ilişkin ilk kez konuştu.

25 Ekim 2019 Cuma 21:37
Jeffrey Türkiye'ye yönelik saldırılarla ilgili konuştu! Teröristlere ilişkin o ifadeyi ilk kez kullandı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

BM'nin "küçük grup" olarak adlandırdığı ülkelerle yaptığı toplantının ardından Pedersen açıklama yapmazken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey basın toplantısı düzenledi.

Jeffrey, toplantıda Türkiye-ABD ve Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakatlar ile gelecek hafta İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ele alındığını aktardı.

Beşşar Esed rejiminin, Anayasa Komitesi toplantıları ve Cenevre sürecini engellemeye çalıştığını anlatan Jeffrey, "Bunu (süreci) mümkün olduğunca etkisiz hale getirmek için atmaya çalıştıkları adımların farkındayız" diye konuştu.

SDG yerine YPG dedi

AA muhabirinin, "SDG adını verdiğiniz YPG/PKK'lıların Ermeni ve Süryani kiliselerini ve çok sayıda sivilin evini kullanarak Türkiye'ye yönelik saldırı düzenlemesi sizce normal mi? Sahadaki ortağınız SDG'nin bu işleriyle ilgili de bir soruşturma yürütüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Jeffrey, şu karşılığı verdi:

"Askeri çatışmalarda her türlü uygunsuz davranışlara ilişkin suçlamalara bakıyoruz. Türk hükümetine de birkaç kez belirttiğim gibi, çatışmaların (Barış Pınarı Harekatı'nın) başlangıcında, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif unsurların M4 M10 kara yolunda kameralarda da görülen davranışları konusunda çok endişeliyiz. Türk hükümeti çatışmalar sırasında YPG tarafından Türk sivil bölgelerine yönelik çok sayıda topçu veya roket saldırısı yapıldığını söyledi. 20'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve daha fazla sayıda sivilin de yaralandığını zannediyorum. Ve buna da bakmak lazım. Çünkü her koşulda bir tarafın diğer bir taraftaki sivil yerleşim alanlarına kasıtlı saldırıları bizim için endişe kaynağıdır."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 21:37
  1. James Jeffrey
  2. ABD

YORUM YAZ

  • Alperen Alperen 6 sa önce
    Rakkadaki deyrizordaIrak’ta Afganistan’da Irak’ta ve daha nice islam ülkelerinde sivilleri kadın çoluk çocuk demeden evlerini başına yıktınız.........

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