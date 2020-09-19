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Aktüel Jeep’ten "Yarısı Şimdi Yarısı Seneye" kampanyası
Aktüel

Jeep’ten "Yarısı Şimdi Yarısı Seneye" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:22:58 -
Jeep’ten "Yarısı Şimdi Yarısı Seneye" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Jeep, eylül ayında uygun vade seçenekleri ve taksit tutarlarıyla dikkati çeken “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kredi kampanyasını hayata geçiriyor.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, eylül ayına özel ayrıcalıklı bir kampanyayı hayata geçiriyor. SUV severler, ileri teknoloji, verimlilik ve güçlü tasarım özelliklerinin Jeep DNA’sı ile buluştuğu Renegade ve Compass modellerine avantajlı finansman olanakları ile ulaşabiliyor.

Ay boyunca Compass veya Renegade modellerinde geçerli “Yarısı Şimdi Yarısı Seneye” kredi kampanyası sunulurken, bu kampanyanın yanı sıra kişiye özel uygun vade ve taksit tutarları belirlenebiliyor.

Ayrıca, yine ay boyunca geçerli olacak şekilde Jeep Compass’ın versiyonlarında 15 bin TL, Jeep Renegade modellerinde ise 10 bin TL nakit indirim fırsatı otomobilseverleri bekliyor.

Eylül ayında ayrıca, Jeep Compass’ın 4x4 versiyonları şirket sahiplerine özel yüzde 7 indirimli avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.


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