Jeep’ten mart kampanyası! Avenger ve Compass modellerinde takas desteği

Jeep, mart ayı boyunca geçerli olacak kampanyasıyla yeni otomobil sahibi olmak isteyen müşterilere farklı satın alma fırsatları sunuyor.

40 bin TL’ye varan takas desteği

Ay sonuna dek Avenger Elektrik modelinin Summit donanımlı versiyonu 120 bin TL takas desteği ile satın alınabilirken; Avenger e-Hybrid’in Summit donanımlı versiyonu 40 bin TL takas desteği ile satın alınabilirken, Overland donanımlı Avenger 4xe modellerinde 40 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Bununla birlikte Avenger e-Hybrid modelinin Summit donanımlı versiyonunda 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.

2 milyon 620 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlar

Tercihini Compass’tan yana kullanacak olan müşteriler, Jeep® markasının karakteristik tasarım kodları ve sürüş özelliklerini, gelişmiş güvenlik ve bağlanabilirlik teknolojileriyle destekleyen Summit donanımlı versiyona 2 miyon 920 bin TL’den, Limited donanımlı versiyona ise 2 milyon 620 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor.