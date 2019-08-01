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Jean Michael Seri: "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman buna ’hayır’ diyemezsiniz"

Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri, Milan yerine sarı-kırmızılıları tercih etmesinin nedenini açıklayarak, "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman buna ’hayır’ diyemezsiniz" dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 19:29
Jean Michael Seri: "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman buna ’hayır’ diyemezsiniz"

Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri, Milan yerine sarı-kırmızılıları tercih etmesinin nedenini açıklayarak, "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman buna ’hayır’ diyemezsiniz" dedi.


Galatasaray yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına açık antrenmanında açıklamalarda bulundu. Kendisini topa sahip olmayı seven bir futbolcu olarak gördüğünü söyleyen Seri, "Belhanda ile daha önce Nice’te oynadık ve iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde onunla ne yapacağımızı göreceğiz ama burada tabii sadece benim değil takım arkadaşlarımla ne yapacağımız önemli. Dolayısıyla takım olarak biz burada oynayacağız. Buradaki en önemli şey oynadığınız futboldan keyif almak ve bu keyfi taraftarlara vermek. Benim için futboldan keyif almak çok önemli. Koşullar ne olursa olsun bana güvenen taraftarlarımıza bu keyfi sunmak istiyorum" şeklinde konuştu.



"Drogba ile hiçbir şekilde konuşmadık"


Sarı-kırmızılı taraftarların ilgisinden memnun olduğunu belirten Seri, "Açıkçası arkamda çok büyük bir güven hissediyorum. Bu çok ayrıcalıklı bir his, takım olarak antrenmanlara başladık. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Drogba ile hiçbir şekilde konuşmadık. Transfer sürecinde aklımda kalan Galatasaray taraftarı beni takımda görmek istediğini çok fazla gösterdi. Biraz bekledim ve duruma baktım. Galatasaray’da oynamanın benim için daha avantajlı olduğunu gördüğüm için burayı seçtim. Buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.



"Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman buna ’hayır’ diyemezsiniz"


Milan yerine Galatasaray’ı tercih etmesinin sebebinin sorulması üzerine Fildişi Sahilli futbolcu, "Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman buna ’hayır’ diyemezsiniz. Milan’dan da bir teklif vardı ancak yöneticilerin ve taraftarların beni istemesini gördükten sonra tereddüt etmeden Galatasaray’ı tercih ettim" açıklamasında bulundu.



"Fatih Terim, sempatik bir insan"


Teknik Direktör Fatih Terim’i ’Sempatik bir insan’ olarak tanımlayan Jean Michael Seri, "Kendisi beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Burada olmamdan çok büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Ben de onun bana duyduğu güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:29
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