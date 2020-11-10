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Gündem JASAT nedir, görevleri nelerdir?
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JASAT nedir, görevleri nelerdir?

JASAT, belirli dönemlerde adı sıkça duyulan birimlerden birisi oluyor. JASAT’ın tam adı Jandarma Suç Araştırma Timi’dir. JASAT asayiş suçlarının takibi, failin yakalanması, suçun tespiti için saha çalışması yapmak, suçlu profili analizi gerçekleştirmek gibi görevleri yapmaktadır. Peki, JASAT nedir, görevleri nelerdir? İşte, JASAT hakkında detaylı bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:20:00 -
JASAT nedir, görevleri nelerdir?

JASAT görevleri arasında koruma statüsündeki kişileri koruma hizmeti yapmaktadır. İşte, JASAT nedir ve görevleri nelerdir?İşte, JASAT hakkında detaylı bilgiler…

JASAT nedir, görevleri nelerdir?

1.Sorumlu oldukları alanda asayiş suçları üzerine yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit ettikten sonra suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmaktır.

2.Suçun faili olarak aranan kişilerin takip ve yakalanması için komşu il/ilçelerde görevli JASAT’lar ile bilgi alışverişi sağlayıp ve gerekli koordineyi yapmaktır.

3.CMK 135’inci maddesi üzerine bulunan faili meçhul olayların aydınlatılması ve faili firarda olan sanık ve sanıkların yakalanması için, C. Savcısının talimatını alarak olayla bizzat ilgilenirler.

4.Soruşturduğu suçlarla alakalı saha çalışması yaparak istihbarat teknik ve taktiklerini kullanıp bilgi toplamak ve gerektiğinde haber toplama araçlarını kullanarak, elde edilen veri, bilgi, haber ve istihbaratın yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek

5.Sorumluluk bölgesinde meydana gelen nitelikli asayiş olaylarını günlük olarak kontrol etmek ve gerektiğinde karşılaştırmalı vaka analizi yapmak ve olaylar arası bağlantıları ortaya çıkarmak.

6. Emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik görev faaliyetlerini artırmak üzere suç ve suçlu profili incelemesi yapmak.

7.Ceza Muhakemeleri Kanunun 135’inci maddesi üzerine suçlar ile her türlü hırsızlık olaylarının ortaya çıkarılmasına yönelik inceleme yapmak, ihtiyaç duyulduğunda olay yerine giderek olay yeri inceleme birimi ile koordineli olarak suç soruşturmasının yürütülmesine yardımcı olmak.

8.Koruma statüsündeki kişileri koruma görevi gibi sivil araç ve sivil kıyafetle uygulayacak diğer görevleri yerine getirmek, bu görevleri yerine getiren unsurları sağlamaktır.

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