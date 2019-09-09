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Japonya’yı Faxai Tayfunu vurdu, 930 bin ev elektriksiz kaldı

Japonya’yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle 130 uçuş iptal edildi, tren seferleri durdu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:23
Japonya’yı Faxai Tayfunu vurdu, 930 bin ev elektriksiz kaldı

Japonya’yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle 130 uçuş iptal edildi, tren seferleri durdu. 930 bin ev elektriksiz kalırken, 400 binden fazla kişiye tahliye uyarısı yapıldı.


Japonya’yı alarma geçiren Faxai Tayfunu, beklendiği gibi pazar gece yarısından itibaren ülkenin kıyılarına ulaştı. Tokyo ve yakınındaki Chiba Eyaleti’nde sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 930 bin hanede elektrik kesintileri yaşandı. Kanagawa, Shizuoka ve Tokyo eyaletlerinin farklı bölgelerinde yaklaşık 400 bin kişi için tahliye tavsiyesinde bulunan yerel yetkililer, bölge sakinlerini can güvenlikleri için tedbirli olmaya çağırdı.


Önceden açıklanan hava tahmin raporları üzerine demiryolu şirketleri, bu sabah gerçekleştirilecek rutin tren seferlerinin ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığını duyurdu. Toplu ulaşımın büyük bölümünün demiryolu ile sağlandığı Tokyo’da, milyonlarca kişi uzun süre işe ve okula ulaşım sağlayamadı. Tokyo ve çevresindeki hava alanlarında toplam 130 uçuş iptal edilirken, hızlı tren seferleri de uzun süre gerçekleştirilemedi.



Maddi hasar meydana geldi


İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı tayfun nedeniyle, birçok bölgede maddi hasar meydana geldi. Shizuoka Eyaleti’nde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların hasar gördüğü bildirilirken, polis Chiba Eyaleti’nde birçok kişinin cam kesikleri nedeniyle yerel hastanelere başvurduğunu açıkladı. Kanagawa Eyaleti’nde ise şiddetli rüzgarda uçan çatılar nedeniyle meydana gelen yaralanmalar rapor edildi.



Etkisi öğleye kadar sürdü


Tayfun sabah 09.00 itibariyle etkisini yitirse de zarar gören tren hatları nedeniyle birçok tren seferi öğle saatlerine dek gerçekleştirilemedi. İşe ve okula ulaşım sağlayamayan bölge sakinleri, tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Öğle saatleri itibariyle ise hayat normale döndü.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:23
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