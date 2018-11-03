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Japonya'nın kuzeyinde ada kayboldu!

Japonya, gözden kaybolan Esanbe Hanakita Kojima'nın durumunu tespit çalışmalarını başlattığını açıkladı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:34
Japonya'nın kuzeyinde ada kayboldu!

NHK yayın kuruluşunun haberine göre, kuzeyde bulunan Esanbe Hanakita Kojima adındaki ada gözden kayboldu. Hokkaido bölgesinin kuzey sahilindeki bir köyden sadece yarım kilometre uzaklıkta olan adanın ortadan kaybolmasıyla ilgili tespit çalışmalarına başlandı.

AKIBETİ ARAŞTIRILIYOR
Adanın rüzgar ve dalgalarla aşınarak tamamen yok olması veya deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı su altında kalmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. Adanın durumu araştırmalardan sonra ortaya çıkacak.

STRATEJİK ÖNEME SAHİPLER
Deniz seviyesinin yaklaşık bir buçuk metre üstünde bulunan ada, Japonya'nın sınırlarını netleştirmek ve münhasır ekonomik bölgesini genişletmek amacıyla isim verdiği 158 ıssız adadan biriydi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:34
  1. japonya
  2. ada
  3. Esanbe Hanakita Kojima
  4. Hokkaido bölgesi

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