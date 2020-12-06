Japonya'nın Hayabusa-2 uzay aracının kapsülü Dünya'ya ulaştı
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı, Hayabusa-2 uzay aracının Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan kapsülünün Avustralya'ya başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ryugu asteroidinden örnekler taşıyan Hayabusa-2 uzay aracı kapsülünün Avustralya'ya başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.
Dünya'dan 220 bin kilometre uzaklıktaki Hayabusa-2'den başarıyla ayrılan kapsülün, yaklaşık on kilometre yükseklikte paraşütünü açarak Avustralya'nın Woomera bölgesinde çöle ulaştığı bildirildi. Avustralya'daki yıldız kaymasına benzer şekilde gözlemlenen kapsülün, bölgede çölde uçan bir helikopter tarafından da görüldüğü kaydedildi. Güneş sisteminin oluşumuna ışık tutması beklenen Ryugu asteroidinden toplanan örneklerin, sadece 40 santimetre çapındaki kapsülde bulunduğu belirtilirken, Hayabusa-2'nin bir başkası için yola çıktığı belirtildi. asteroit adı 1998KY26.
2014 yılında Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılan Hayabusa-2 uzay aracı, Haziran 2018'de Ryugu asteroide ulaştı ve geçen yıl Kasım ayında Ryugu asteroidinden ayrıldı.