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Gündem Japonya'nın gelecek orta vadeli savunma programının maliyeti 48 trilyon yen
Gündem

Japonya'nın gelecek orta vadeli savunma programının maliyeti 48 trilyon yen

Japonya Savunma Bakanlığı gelecek mali yıl başlayacak 5 yıllık orta vadeli savunma programı maliyetinin 48 trilyon yen (327 milyar dolar) olmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 08:45:00 -
Japonya'nın gelecek orta vadeli savunma programının maliyeti 48 trilyon yen

Japonya, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Program Esasları ve Orta Vadeli Savunma Programı" gibi 3 kritik milli doktrini yıl sonuna dek güncelleyecek.

Ulusal savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen Japonya bu kapsamda, 5 yıl süreli uygulanan orta vadeli savunma programını bu kapsamda yenilenecek.

Savunma Bakanlığına göre, gelecek nisanda başlayacak 2023 mali yıl kapsamlı ve 5 yıl süreli orta vadeli savunma programının maliyeti 48 trilyon yen (327 milyar dolar) olacak.

Hükümetin, öngörülen finansal hacmi onaylaması halinde yeni maliyet, mevcut orta vade savunma programının yaklaşık 1,7 katı seviyesinde olacak.

Japonya Maliye Bakanlığına göre, hükümetin öngördüğü ulusal güvenlik güncellemelerini kapsayacak savunma harcamaları için istikrarlı finansal kaynaklara ihtiyaç duyulacak.

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