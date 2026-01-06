  • İSTANBUL
Japonya’nın batısı 6,2’lik depremle sarsıldı

Japonya’nın batısındaki Shimane ve Tottori eyaletleri, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından art arda gelen sarsıntılarla alarma geçti.

Japonya’nın batısındaki Shimane ve Tottori eyaletleri salı günü art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. İlk deprem, yerel saatle 10.18’de 6,2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yetkililer tarafından can kaybı ya da hasara ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken, kamu yayıncısı NHK, deprem sonrası dört kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bazı binalarda hasar oluştuğunu bildirdi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ilk depremin merkez üssünün Shimane Eyaleti’nin doğusu olduğu açıklandı. Sarsıntı, Japonya’nın batısında geniş bir alanda hissedilirken, televizyon yayınları ve cep telefonları üzerinden erken uyarı alarmları devreye girdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

İLK DEPREMİN ARDINDAN 12 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ.

JMA, Tottori’nin batısında uzun periyotlu yer hareketleri için en yüksek seviye olan “Seviye 4” alarmının gözlemlendiğini açıkladı. Bu, ülke genelinde ise Ocak 2024’te Noto Yarımadası’nı vuran güçlü depremin ardından ilk Seviye 4 alarmı olarak kayda geçti.

JMA bir hafta boyunca, 5 ve üzeri büyüklüğünde depremlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Japonya, aralık ayında Aomori Eyaleti 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. 1 Ocak 2024’te ise Noto Yarımadası’nda meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 698 kişi hayatını kaybetmiş, geniş çaplı yıkım yaşanmıştı.

