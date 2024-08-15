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Gündem Japonya'nın açıklaması sonrası Türkiye'den karşı hamle geldi!
Gündem

Japonya'nın açıklaması sonrası Türkiye'den karşı hamle geldi!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 14:01:00 -
Japonya'nın açıklaması sonrası Türkiye'den karşı hamle geldi!

Türk Hava Yolları (THY), Japonya'da etkili olması beklenen Ampil Tayfunu nedeniyle yarın yapılacak bütün Tokyo seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, Tokyo'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı ile Haneda Havalimanı arasındaki 198 sayılı sefer ile Haneda Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasındaki TK 199 sayılı uçuşun karşılıklı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu "www.thy.com" internet sitesinde veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

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