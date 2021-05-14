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Dünya Japonya'nı 6 büyüklüğünde deprem oldu!
Dünya

Japonya'nı 6 büyüklüğünde deprem oldu!

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 10:03:00 -
Japonya'nı 6 büyüklüğünde deprem oldu!

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 08.58'de 40 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA, başkent Tokyo dahil çevre eyaletlerde hissedilen 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı. (AA)

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