Japonya'nı 6 büyüklüğünde deprem oldu!
Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 08.58'de 40 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, başkent Tokyo dahil çevre eyaletlerde hissedilen 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı. (AA)