Japonyalı Ümit Özdağ'dan 'saksı değilim' çıkışı: 'Bizi görmezden gelemezsiniz'
Zafer Partisi adlı oluşumun lideri Ümit Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Özdağ 'Zafer Partisi Türk siyasetinin temel parametrelerini yeniden belirlemiştir' diyerek yüzde 2'lik oy oranıyla boyundan büyük laflar etti.
Zafer Partisi adlı oluşumun lideri Ümit Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Özdağ "Israrla yok sayılmak istenen Zafer Partisi Türk siyasetinin temel parametrelerini yeniden belirlemiştir. Bizimle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu ve Numan Kurtulmuş ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Özellikle 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmeleri konusunda görüşülmüştür." dedi. Özdağ bu açıklamalarıyla kendini aynada aslan olarak gören kediyi hatırlattı.