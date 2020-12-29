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Aktüel Japonya'dan uzay çöplüğüne karşı "ahşap uydu projesi"
Aktüel

Japonya'dan uzay çöplüğüne karşı "ahşap uydu projesi"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:09:27 -
Japonya'dan uzay çöplüğüne karşı "ahşap uydu projesi"

TOKYO (AA) - Japonya’da uzun yıllardır ahşap ve ağaç ürünlerine yönelik çalışmalar yürüten Sumitomo Forestry (SFC) firması ile Kyoto Üniversitesi, dünyanın ilk ahşap uydusunun üretilmesi için el ele verdi.

SFC’den yapılan açıklamaya göre, sayıları yıldan yıla artan uzay çöpleri karşısında firma ile Kyoto Üniversitesi, dünyanın ilk ahşap uydusunun üretilerek uzaya gönderilmesi projesinde anlaştı.

SFC, anlaşma çerçevesinde uzayda ahşap materyallerin kullanılmasına yönelik araştırma yapacak.

Dünyanın farklı tabiat ortamlarındaki ahşaplar üzerinde yapılan deneyler sonrası SFC firması ile Kyoto Üniversitesi, 2023'e kadar ısı değişikliklerine ve güneş ışığına dirençli ahşap uydu üretecek.

- "Uçuş modelini yapacağız"

Projede görev verilen Mart 2008’de Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) ziyaret eden Japon Astronot ve Kyoto Üniversitesi Öğretim Üyesi Doi Takao, BBC'ye konuştu.

Doi, "Atmosfere yeniden giren tüm uyduların yandığı, üst atmosferde yıllarca süzülüp duran minik alüminyum oksit partikülleri meydana getirdiği gerçeğinden oldukça endişeliyiz." dedi.

Projenin dünyanın doğasını etkileyeceğini kaydeden Doi, "Sonraki safha, uydunun mühendislik modelini geliştirmek. Daha sonra ise uçuş modelini yapacağız." ifadesini kullandı.

- Yüzde 60'ı kullanım dışı

İletişim, televizyon, navigasyon ve hava tahmini gibi amaçlarla atmosfere fırlatılan uydu sayısı gittikçe artarken, kullanım süresi bitmiş uydu parçaları dünyaya düşme riski taşıyor.

Dünya Ekonomik Forumuna dayandırılan verilere göre, dünyanın çevresinde yaklaşık 6 bin uydunun yüzde 60’ının artık kullanılmaması sebebiyle atmosferde uzay çöpü oluşturuyor.


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