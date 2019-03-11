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Japonya'dan Türkiye açıklaması: 1890 yılından...

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye ile Japonya'nın dost ülkeler olduğunu belirterek, "1890 yılında meydana gelen kazadan sonra Japonya ve Türkiye iyi bir dost oldu. Aynı zamanda Japonya ve Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde çok güçlü bir ilişki olduğunu öğrenmiş oldum. Karadeniz Bölgesi ve Japonya arasındaki dostluğun daha güçleneceği sinyallerini alıyorum" dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:38
Japonya'dan Türkiye açıklaması: 1890 yılından...

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Japonya ile Karadeniz Bölgesi arasında ekonomik-sosyal bir ilişki olduğunu belirterek bu ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve partililer tarafından karşılanan Büyükelçi Miyajima, Ordu’yu ilk kez ziyaret etmesine rağmen sıcak bir şekilde karşılandığını ve burayı çok beğendiğini söyledi.

Ziyarette konuşan AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti’nin Türkiye’nin ve dünyanın en büyük teşkilatlanmış örgütlerinden olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de 10 milyonun üzerinde üyesi olan, Ordu’da da 105 binden fazla üyesi olan bir teşkilattasınız. 'Dünya 5’ten büyüktür' diyen bir liderin başkanlığında dünya siyaset sahnesinde yerini alan teşkilatlardan birisiyiz” dedi.

"Erdoğan çok güzel bir dost"

Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, Türkiye-Japonya arasındaki güzel ilişkilerden bahsetti. Karadeniz Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişkinin de zamanla daha da artacağını ifade eden Büyükelçi Miyajima, “Bu sene haziran ve ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 kez Japonya’ya ziyaret etmesi öngörülüyor. O yüzden bu vesile ile Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkileri daha da ileri götürmek için çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok güzel bir dost. Dün Ünye’deki anıtı ziyaret ettim. 1890 yılında meydana gelen kazadan sonra Japonya ve Türkiye iyi bir dost oldu. Aynı zamanda Japonya ve Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde çok güçlü bir ilişki olduğunu öğrenmiş oldum. Karadeniz Bölgesi ve Japonya arasındaki dostluğun daha güçleneceği sinyallerini alıyorum. Ordu’da çok kısa kaldım ama burada öğrendiğim birçok şeyleri Japonlara tanıtmak istiyorum” dedi.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:38
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Japonya

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