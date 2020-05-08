Japonya’dan kritik sektörlere ilişkin milli güvenlik adımı

Japonya, ülkenin milli güvenliği için önem taşıyan nükleer enerji, iletişim ve silah üretimi gibi sektörlere yönelik yabancı yatırımlarla ilgili denetimleri sıkılaştırma kararı aldı.

Japonya, ülkenin milli güvenliği için önem taşıyan nükleer enerji, iletişim ve silah üretimi gibi sektörlere yapılacak yabancı yatırımlarla ilgili yeni bir karara imza attı. Gözden geçirilmiş yabancı para ve dış ticaret kanunu bugün yürürlüğe girdi. 7 haziran itibariyle tam olarak uygulanmaya başlanacak yasaya göre nükleer enerji, iletişim ve silah üretimi gibi sektörlerdeki şirketlerde yüzde 1 veya daha fazla hisseye sahip olmak isteyen yabancı yatırımcıların hükümeti önceden bilgilendirmesi gerekecek.

Buna karşın güvenlik riski oluşturmayan şirketlere yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar ise ön bildirimden muaf tutulacak. Revizyon öncesi uygulamada, söz konusu sektörlerde yüzde 10 veya daha fazla hisseye sahip olmak isteyen denizaşırı yatırımcılardan önceden bildirimde bulunmaları isteniyordu.

Benzer adım AB’den gelmişti

Daha önce benzer bir adım Avrupa Birliğinden (AB) gelmiş, AB Konseyi üye ülkelerin stratejik sektörlerine yabancı ülkelerden yapılacak yatırımların güvenlik açığı veya kamusal tehdit oluşturup oluşturmadığını denetlemek için bir mekanizma kurulmasına onay vermişti.