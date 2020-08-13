  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Japonya'dan Katar'ın en büyük güneş enerji paneli için kredi finansmanı

800 megavat gücündeki santralin Nisan 2022’de işletmeye açılması planlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 09:00:12 -
Japonya'dan Katar'ın en büyük güneş enerji paneli için kredi finansmanı

TOKYO (AA) - Japonya Uluslararası Kalkınma Bankası (JBIC) ile Mizuho Bankası, Katar’ın ilk mega güneş enerji paneli tesisi için 330 milyon dolarlık sendikasyon kredisi imzaladı.

Japon hükümeti destekli JBIC, Katar’da açılacak ülkenin en geniş kapsamlı güneş enerji santralinin inşası için kredi anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

JBIC ve Mizuho, Katar’ın ilk mega güneş enerji paneli projesi ¨SIRAJ1¨ için 330 milyon dolar değerinde ortak sendikasyon kredisi finansmanı sağlayacak.

İmza edilen anlaşma kapsamında 800 megavat gücündeki santral, Katar’ın başkenti Doha’nın 80 kilometre batısındaki Al Kharsaah köyünde Nisan 2022’de işletmeye açılacak.

İşletilmesine Japon Marubeni, Fransız Total firmalarının dahil olacağı ortak projeden elde edilecek elektriğin 25 yıl boyunca Katar Genel Elektrik ve Su şirketine satımı gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük güneş enerji istasyonlarından biri olması planlanan tesislerde çift taraflı fotovoltaik paneller kullanılacak.

Çöller, kar arazileri, yer üstü suları gibi yüksek yansıtma etkinliğine sahip konumlar için daha elverişli olan paneller, arka taraflarına yerden yansıyan güneş ışığını da emebilecek.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirmeyi ve sera gazı salınımını azaltmayı amaçlayan Katar, 2030’a dek elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Savunma Bakanı Mark Esper'i g..
Bu notla paylaştı: Bir anda AK Parti Kadın Kolları Başkanı konuşuyor sandım
Gündem

Bu notla paylaştı: Bir anda AK Parti Kadın Kolları Başkanı konuşuyor sandım

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı'nın İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili açıklamalarını paylaşan Gazeteci Yazar Sabri Balaman..
CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!
Siyaset

CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!

Mavi Vatan hamleleriyle ilgili CHP'li vekilden hükümete destek geldi. Eski pilot olan CHP'li Mehmet Ali Çelebi, "Siyasi desteğim tamdır, hiç..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı