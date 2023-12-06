Japonya'dan İsrail teması! Başbakan Fumio Netanyahu ile görüştü

Resmi Kyodo ajansının Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kişida'nın, Netanyahu ile görüşmesinde "sivil zayiatın artmasından kaçınılması ve durumun en kısa sürede yatıştırılması" için çaba sarf edilmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'deki "askeri operasyonlarına ilişkin tutumundan" bahsettiği aktarıldı.

Kişida ve Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki durumla "baş etmede yakın iletişim kurma" konusunda mutabık kaldığına işaret edilen haberde, iki liderin Kızıldeniz'deki ve diğer bölgelerdeki ticari gemileri hedef alan saldırılardan "endişe duydukları" belirtildi.