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Dünya Japonya'dan Hamas'a yaptırım!
Dünya

Japonya'dan Hamas'a yaptırım!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 16:07:00 -
Japonya'dan Hamas'a yaptırım!

Japonya, "Hamas'a mali destek sağlayan" kişilere yaptırım uygulama kararı aldı.

Japonya, "Hamas'a mali destek sağlayan" kişilere yaptırım uygulama kararı aldı.

Japonya, Hamas'ın üyeleri de dâhil olmak üzere dokuz kişinin ve ilgili bir şirketin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Yaptırım uygulanan kişiler Hamas için bağış toplamakla suçlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı, dokuz kişinin uyruklarının Filistin, Sudan, Mısır ve Ürdün olduğunu, bunlardan birinin Türkiye ve Ürdün çifte vatandaşı olduğunu kaydetti.

Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, Japonya'nın "terörizme fon sağlanmasıyla mücadele açısından" ilave yaptırımlar uygulamayı değerlendirmeye devam edeceğini söyledi.
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Yürürlüğe giren tedbirler, ABD'nin ekim ayı ortasında şahıslara ve firmaya uyguladığı benzer yaptırımları takip ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı'na göre yaptırım uygulanan bu kişiler "Hamas'ın kilit üyeleri, operatörleri ve finansal kolaylaştırıcıları."

Kaynak: Euronews

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