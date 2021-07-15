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Japonya'dan F-35 hamlesi

ABD ile Japonya’nın Lockeheed Martin savunma şirketiyle F-35 programına katılım için 23 milyon 18 bin 589 dolarlık bir sözleşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 09:10:00 -
Japonya'dan F-35 hamlesi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) günlük ihale duyurularında yer verilen, Donanmaya ait duyurularda, "Fort Worth, Teksas merkezli Lockheed Martin Aeronautics şirketiyle 23 milyon 18 bin 589 dolarlık maliyet artı sabit ücretli bir sözleşme yapıldı. Bu sözleşme, bir Dış Askeri Satış (FMS) programına tabi ülkenin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programına entegrasyonunu ve F-35 uçak üretimi, modifikasyonları, lojistik ve idame çabaları için ülkeye özel program desteği sağlar." denildi.

Söz konusu ülkenin Japonya olduğu ifade edilen duyuruda, sözleşmenin Mart 2025’te tamamlanacağı ifade edilirken kontrat bedelinin Japonya tarafından karşılandığı kaydedildi.

Japonya, F-35A ve F-35B serisini almak üzere ABD ile 23 milyar dolarlık alım müzakeresine girmişti.

Türkiye’nin F-35 programına katılımının Temmuz 2019’da askıya alınmasından sonra programda 8 katılımcı ülke kalmıştı.

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