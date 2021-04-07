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Dünya Japonya'dan dördüncü dalga hakkında çarpıcı açıklama
Dünya

Japonya'dan dördüncü dalga hakkında çarpıcı açıklama

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke geneli artış trendi gösteren yeni tip koronavirüs vakalarının henüz "4. dalga risk" seviyesine ulaşmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:19:00 -
Japonya'dan dördüncü dalga hakkında çarpıcı açıklama

Başbakan Suga, Danışman Meclisi (Sangiin) oturumunda, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partinin (CDP), hükümetin COVID-19 politikalarına yönelik eleştirilerini cevapladı.

Suga, CDP Milletvekili Koga Yukihito’nun "4. dalga" yaşandığı ancak salgına karşı uygulanan olağanüstü halin (OHAL) erken bitirildiği iddialarının "yersiz" olduğunu savundu.

"Sorunlar yaşanıyor"

Vaka sayılarının henüz "4. dalga risk seviyesinde ulaşmadığını" belirten Suga, ancak artış trendlerine yönelik "ekstra teyakkuzda" olunması gerektiğini söyledi.

Hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi ise salgına karşı alınan önlemlerin uygulanabilirliğine yönelik sorunlar yaşandığını açıkladı.

Omi halka, virüsün kontrol altına alınmasına yönelik yapılan çağrıların, kamuoyunda salgına karşı "değişen yaklaşım tarzı" sebebiyle karşılık bulmadığını ileri sürdü.

Can kaybı 10 bin sınırında

Japonya'da COVID-19 vaka sayısı 490 bin 711’e, ölü sayısı 9 bin 926’ya yükseldi. Ülke genelinde 451 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 123 bin 350’ye, Osaka’da 55 bin 748’e, Kanagawa’da 48 bin 774’e, Saitama’da 33 bin 606’ya, Çiba’da 30 bin 188’e çıktı.

Kademeli OHAL uygulaması

OHAL, 7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat'a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulamanın süresi, şubat başında Tokyo ve çevresi dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde 7 Mart'a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

OHAL, Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletlerinde ise 28 Şubat Pazar gecesi kaldırılmıştı.

Sadece Tokyo ve çevresinde sürdürülen uygulamanın 21 Mart gecesi sona erdirilmesiyle, ülke genelinde OHAL uygulanan bölge kalmadı.

Hükümet Osaka, Hyogo ve Miyagi 5 Nisan-5 Mayıs dönemi için "yarı-OHAL" diye bilinen, COVID-19'a karşı sert tedbir uygulanması kararı almıştı.

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