Japonya'dan Çin'e sert tepki: Derhal kaldırın!

Kyodo News'in haberine göre, Fukuşima eyaletindeki yerel balıkçılık kooperatifini ziyaret eden Başbakan Kishida, burada yaptığı açıklamada, Çin'in Japon deniz ürünlerine karşı uyguladığı yasağın "bilimsel kanıtlara dayanmayan ve kabul edilemez bir tedbir" olduğunu söyledi.

'JAPONYA YASAĞIN DERHAL KALDIRILMASINI TALEP ETMEKTE'

Fukuşima Dai-içi Nükleer Enerji Santrali'nde arıtıldığı belirtilen radyoaktif atık suyun okyanusa salınması sebebiyle 24 Ağustos 2023'te bütün Japon deniz ürünlerinin ithalatını yasaklama kararını alan Çin yönetimine seslenen Kishida, "Japonya (yasağın) derhal kaldırılmasını talep etmekte ve bu talebini her düzeyde dile getirmektedir." dedi.

Çin'in yasağına verilecek yanıtları görüşmek üzere bir hafta içinde Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleneceğini dile getiren Kishida, yerel bir balık pazarında deniz ürünlerinin radyoaktif maddeler açısından test edilmesi sürecini denetledi ve çeşitli deniz ürünleri yiyerek güvenilir olduklarını söyledi.

BALIKÇILIK SEKTÖRÜ YASAK NEDENİYLE ZOR DURUMDA

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Fukuşima eyaletindeki balıkçılık sektörü, Çin'in Japon deniz ürünleri ithalatına getirdiği genel yasak nedeniyle zor durumda.

Japon hükümeti, Kuzey Amerika ve Güneydoğu Asya'dakiler de dahil olmak üzere Çin dışındaki ülkelere ihracatı çeşitlendirmek için çalışıyor. Ancak komşusuna yaptığı ihracattaki düşüşten kaynaklanan eksiklik devam ediyor.