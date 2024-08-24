  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'dan Çin'e sert tepki: Derhal kaldırın!
Dünya

Japonya'dan Çin'e sert tepki: Derhal kaldırın!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 19:07:00 -
Japonya'dan Çin'e sert tepki: Derhal kaldırın!

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, radyoaktif atık suyun okyanusa salınması sebebiyle Japon deniz ürünlerinin ithalatını yasaklama kararı alan Çin'e, bu kararından dönmesi için çağrı yaptı.

Kyodo News'in haberine göre, Fukuşima eyaletindeki yerel balıkçılık kooperatifini ziyaret eden Başbakan Kishida, burada yaptığı açıklamada, Çin'in Japon deniz ürünlerine karşı uyguladığı yasağın "bilimsel kanıtlara dayanmayan ve kabul edilemez bir tedbir" olduğunu söyledi.

'JAPONYA YASAĞIN DERHAL KALDIRILMASINI TALEP ETMEKTE'

Fukuşima Dai-içi Nükleer Enerji Santrali'nde arıtıldığı belirtilen radyoaktif atık suyun okyanusa salınması sebebiyle 24 Ağustos 2023'te bütün Japon deniz ürünlerinin ithalatını yasaklama kararını alan Çin yönetimine seslenen Kishida, "Japonya (yasağın) derhal kaldırılmasını talep etmekte ve bu talebini her düzeyde dile getirmektedir." dedi.

Çin'in yasağına verilecek yanıtları görüşmek üzere bir hafta içinde Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleneceğini dile getiren Kishida, yerel bir balık pazarında deniz ürünlerinin radyoaktif maddeler açısından test edilmesi sürecini denetledi ve çeşitli deniz ürünleri yiyerek güvenilir olduklarını söyledi.

BALIKÇILIK SEKTÖRÜ YASAK NEDENİYLE ZOR DURUMDA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fukuşima eyaletindeki balıkçılık sektörü, Çin'in Japon deniz ürünleri ithalatına getirdiği genel yasak nedeniyle zor durumda.

Japon hükümeti, Kuzey Amerika ve Güneydoğu Asya'dakiler de dahil olmak üzere Çin dışındaki ülkelere ihracatı çeşitlendirmek için çalışıyor. Ancak komşusuna yaptığı ihracattaki düşüşten kaynaklanan eksiklik devam ediyor.

Katar, Japonya ve Ukrayna : Hepsi Türkiye için sıraya girdi!
Katar, Japonya ve Ukrayna : Hepsi Türkiye için sıraya girdi!

Ekonomi

Katar, Japonya ve Ukrayna : Hepsi Türkiye için sıraya girdi!

Ünlü bilim adamı canlı yayınla açıkladı! Japonya’da deprem öncesinin şifreleri
Ünlü bilim adamı canlı yayınla açıkladı! Japonya’da deprem öncesinin şifreleri

Gündem

Ünlü bilim adamı canlı yayınla açıkladı! Japonya’da deprem öncesinin şifreleri

Japonya'da yaşananları duyunca şaşıracaksınız: İşte 36 uçuşun iptal gerekçesi!
Japonya'da yaşananları duyunca şaşıracaksınız: İşte 36 uçuşun iptal gerekçesi!

Dünya

Japonya'da yaşananları duyunca şaşıracaksınız: İşte 36 uçuşun iptal gerekçesi!

Vietnam teknoloji devi FPT’den, Japonya’da 200 milyon dolarlık yapay zeka yatırımı
Vietnam teknoloji devi FPT’den, Japonya’da 200 milyon dolarlık yapay zeka yatırımı

Teknoloji

Vietnam teknoloji devi FPT’den, Japonya’da 200 milyon dolarlık yapay zeka yatırımı

Japonya gözünü kararttı! Bol bol satın alıyorlar!
Japonya gözünü kararttı! Bol bol satın alıyorlar!

Ekonomi

Japonya gözünü kararttı! Bol bol satın alıyorlar!

10 farklı ülkenin güzellik sırları tek tek sıralandı! Bakın neler
10 farklı ülkenin güzellik sırları tek tek sıralandı! Bakın neler

Kadın - Aile

10 farklı ülkenin güzellik sırları tek tek sıralandı! Bakın neler

Eskiden söyleselerdi kimse inanmazdı! Türkiye Japonya’ya bile satmaya başladı
Eskiden söyleselerdi kimse inanmazdı! Türkiye Japonya’ya bile satmaya başladı

Gündem

Eskiden söyleselerdi kimse inanmazdı! Türkiye Japonya’ya bile satmaya başladı

Ham çelik üretimi azaldı! Dünyayı şoke eden gerçek
Ham çelik üretimi azaldı! Dünyayı şoke eden gerçek

Dünya

Ham çelik üretimi azaldı! Dünyayı şoke eden gerçek

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23