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Dünya Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle
Dünya

Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle

ABD, Japonya Hükümetine RAM Blok 2 Taktik Füzeleri ve ilgili teçhizatın tahmini 55.311 milyon dolarlık muhtemel bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:53:00 -
Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya Rolling Airframe Missiles (RAM) Blok 2 Taktik Füzeleri ve ilgili teçhizatın tahmini 55.311 milyon dolarlık muhtemel bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı.

Bugün, Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, Kongre'ye bu muhtemel satışı bildiren gerekli sertifikayı teslim etti.

Japonya Hükümeti, 51 adete kadar RAM Block 2 Tactical Missiles, RIM-116C satın alma isteğinde bulundu.

RIM-116 RAM, Türk, Japon, Alman, Yunan, Güney Kore, Suudi Arabistan, Mısır, Meksika ve ABD Deniz Kuvvetlerince kullanılan hafif, küçük, kızılötesi bir satıhtan havaya füzedir.

Füzenin anti-avcı seyir füzelerine karşı bir nokta savunma silahı olarak kullanıldığı bildirildi.

Füzenin, yivli bir namludan atılan bir mermiye benzer şekilde, uçuş yolunu stabilize etmek için uzunlamasına ekseni etrafında döndüğü için bu şekilde isimlendirildiği belirtildi.

Söz konusu füze, ayrıca 2005 senesi itibarı ile bu şekilde çalışan tek Amerikan Donanması füzesidir.

Orijinal silahın ateş etmeden önce kendi sensörlerini kullanamadığı, bu sebep ile fırlatıcıyı hedeflere yönlendiren bir geminin savaş sistemiyle entegre edilmesi gerektiği, Amerikan gemilerinde, AN / SWY-2 Gemi Savunma Yüzey Füze Sistemi ve Gemi Öz Savunma Sistemi Mk 1 veya Mk 2 tabanlı muharebe sistemleri ile entegre edildiği ifade edildi.

Vulcan Phalanx CIWS'den türetildiği belirtilen bağımsız sensörler ile donatılmış bir fırlatıcı varyantı olan SeaRAM'ın Littoral Combat Ships ve bazı Arleigh Burke sınıfı muhriplere kurulduğu bildiriliyor.

star.com.tr

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