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Aktüel Japonya'dan BM Genel Kurulunda "DSÖ reformu" vurgusu
Aktüel

Japonya'dan BM Genel Kurulunda "DSÖ reformu" vurgusu

Başbakan Suga Yoşihide: - "Japonya, sadece bu krizi yenerken değil, gelecek krizlere daha iyi hazırlık açısından, gözden geçirilme ve reform sürecinde iş birliğine hazır"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 07:44:19 -
Japonya'dan BM Genel Kurulunda "DSÖ reformu" vurgusu

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede eleştirilen Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yönelik "gözden geçirilme ve reform sürecinde" ülkesinin iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 Zirvesi'ne video mesajla katılan Başbakan Suga, salgınla mücadelede uluslararası toplumun dayanışma halinde iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

"Bu mücadelede bölünmüş değil, birleşmiş bir dünyayı hayata geçirmeliyiz" diyen Suga, virüsün ilk yayılma sürecinde eleştirilere maruz kalan DSÖ’ye yönelik, "Japonya, sadece bu krizi yenerken değil, gelecek krizlere daha iyi hazırlık açısından, gözden geçirilme ve reform sürecinde iş birliğine hazırdır." dedi.

Suga, ülkesini etkisi altına alabilecek olası Kovid-19 dalgalarına rağmen, ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın düzenlenmesine yönelik kararlılığını vurguladı.

Turnuvayı düzenlemenin, "Kovid-19'u mağlup etmiş olmanın insanlığa delili" olacağını kaydeden Suga, "Tokyo Olimpiyatları'nı güvenli bir şekilde organize edebilmek için tüm yolları denemeye devam edeceğiz." dedi.

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