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Dünya Japonya'dan Avrupa'ya 'askerlerinizi getirin' çağrısı
Dünya

Japonya'dan Avrupa'ya 'askerlerinizi getirin' çağrısı

Japonya ve Çin arasında devam eden gerilim nedeniyle Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Avrupa ülkelerinden Pasifik'te daha fazla askeri varlık bulundurmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 21:10:00 -
Japonya'dan Avrupa'ya 'askerlerinizi getirin' çağrısı

South China Morning Post'un haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Kişi, Avrupa Parlamentosunun (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi'ne yaptığı konuşmada, taraflar arasında bölgedeki güvenlik ve savunma iş birliğinin devamı ve geliştirilmesine dair bağlılığını yineledi.

Kişi, Japonya ve Avrupa'nın otoriteryanizmle mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak Avrupa'nın Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurması tavsiyesinde bulundu.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı alanlarda statükoyu tek taraflı değiştirme girişimlerine tepki gösteren Kişi, Pekin yönetiminin buna yönelik adımları nedeniyle bölgede meşru haklara sahip tarafların çıkarlarının altının oyulmaması gerektiğini ifade etti.

Kişi, Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltecek hiçbir adımın anlayışla karşılanmayacağı uyarısında bulundu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.
Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda 'Paracel" ve 'Spratly' olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından 'Hoang Sa' ve 'Truong Sa', Çin tarafından ise 'Şişa' ve 'Nanşa Çündao' olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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