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Ekonomi Japonya’dan 100 trilyon yenlik doğrudan yabancı yatırım hedefi
Ekonomi

Japonya’dan 100 trilyon yenlik doğrudan yabancı yatırım hedefi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 13:34:00 -
Japonya’dan 100 trilyon yenlik doğrudan yabancı yatırım hedefi

Japonya, 2030 yılına kadar 100 trilyon yenlik doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedefliyor.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre ülke, yatırım cazibesini artırmayı amaçlıyor.

Merkezi hükümet, önceki hamle planında kayda geçen 80 trilyon yenlik yabancı yatırım hedefini yukarı yönlü güncelledi. Büyüme ve rekabetçiliğini artırmak için düğmeye basan Japonya, 2030’a kadar 100 trilyon yenlik doğrudan yabancı yatırım çekmek için tüm imkânlarını kullanacak.

Ülke, yenin değer kaybından da faydalanarak önceliği üretim ve araştırma sahalarına verecek.

İş, akademi ve kamunun derinleştirileceği plana göre finansal kaynaklardan yarı iletken, dijitalleşme, yeşil teknoloji ile sağlık gibi stratejik alanlarda faydalanılacak.
Dijital ve yeşil dönüşümü kilit yatırım alanları olarak gören Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada “Hamle planı Japonya’yı dünyaya daha açık hale getirecek bir plan” demişti.
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