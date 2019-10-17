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Japonya'daki Hagibis Tayfununda ölü sayısı 77 oldu

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, en az 77 kişinin yaşamını yitirdiği Hagibis Tayfunu'nun etkili olduğu bölgelerden Fukuşima'yı ziyaret etti.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:18
Japonya'daki Hagibis Tayfununda ölü sayısı 77 oldu

Japon basınındaki haberlere göre, Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi. 

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Hagibis Tayfunu'nun etkili olduğu bölgelerden Fukuşima'yı ziyaret ederek halkla görüştü.

Diğer yandan, hükümetin 22 Ekim Salı günü yapılması planlanan İmparator Naruhito'nun taç giyme törenini erteleyebileceği ifade ediliyor.

Tayfunun yol açtığı sellerin altında kalan dağ köylerinde mahsur kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

En az 23 bin hektar sular altında kaldı

Arazi Bakanlığı, Hagibis Tayfunu'nda Japon takımadalarının en büyüğü Honshu'da en az 23 bin hektar (230 kilometrekare) alanın su altında kaldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, nehirlerin taşması sonu en az 100 toprak set çökerken, 33 bin evi su bastı, bin 700 ev kısmen ya da tamamen yıkıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin kuzeydoğusu ve doğusunda cuma ve cumartesi günleri yeniden yağış görülebileceği uyarısında bulundu.

Başbakan Abe, dün yaptığını açıklamada, tayfundan etkilenen bölgelerdeki yardım çalışmaları için 6,5 milyon dolar harcamayı planladıklarını bildirmişti.

 

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:18
  1. Hagibis tayfunu
  2. Japonya
  3. taç giyme töreni
  4. Anadolu Ajansı

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