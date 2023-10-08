Japonya'da yürüyüş yapan 4 kişi Asahi dağı eteğinde ölü bulundu
Japonya'da yürüyüş yapan 4 kişi, başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Asahi dağı eteğinde ölü bulundu.
Toçigi eyaletindeki Asahi dağı eteğinden gece yarısı gelen imdat çağrıları sonrası, kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kurtarma ekibi, şiddetli rüzgar nedeniyle, bir süre devam eden arama faaliyetlerini gün doğumuna erteledi.
Yerel saatle 06.00'da yeniden arama başlatan ekip, dağın eteğindeki üç farklı noktada, dört kişinin cansız bedenini saptadı.
60 ve 70'li yaşlardaki 2'si kadın 4 kişinin hipotermi sebebiyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.
Yürüyüş yapan bu kişilerin, dağ eteğindeki Nasu kasabasında 1896 metre rakımlı zirveye giden patikada yollarını kaybettiği tahmin ediliyor.
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