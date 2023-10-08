  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'da yürüyüş yapan 4 kişi Asahi dağı eteğinde ölü bulundu
Dünya

Japonya'da yürüyüş yapan 4 kişi Asahi dağı eteğinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-08 06:45:00 -
Japonya'da yürüyüş yapan 4 kişi Asahi dağı eteğinde ölü bulundu

Japonya'da yürüyüş yapan 4 kişi, başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Asahi dağı eteğinde ölü bulundu.

Toçigi eyaletindeki Asahi dağı eteğinden gece yarısı gelen imdat çağrıları sonrası, kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kurtarma ekibi, şiddetli rüzgar nedeniyle, bir süre devam eden arama faaliyetlerini gün doğumuna erteledi.

Yerel saatle 06.00'da yeniden arama başlatan ekip, dağın eteğindeki üç farklı noktada, dört kişinin cansız bedenini saptadı.

60 ve 70'li yaşlardaki 2'si kadın 4 kişinin hipotermi sebebiyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Yürüyüş yapan bu kişilerin, dağ eteğindeki Nasu kasabasında 1896 metre rakımlı zirveye giden patikada yollarını kaybettiği tahmin ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'li dağcı mide kanaması geçirdi: 3 gündür bin 200 metrede tedavi oluyor
ABD'li dağcı mide kanaması geçirdi: 3 gündür bin 200 metrede tedavi oluyor

Gündem

ABD'li dağcı mide kanaması geçirdi: 3 gündür bin 200 metrede tedavi oluyor

ABD'li dağcı mahsur kalmıştı! İşte Morca Mağarası'yla ilgili detay
ABD'li dağcı mahsur kalmıştı! İşte Morca Mağarası'yla ilgili detay

Yaşam

ABD'li dağcı mahsur kalmıştı! İşte Morca Mağarası'yla ilgili detay

Ataşehir'de 40 dağcı Merkez Bankası binasında görevde
Ataşehir'de 40 dağcı Merkez Bankası binasında görevde

Gündem

Ataşehir'de 40 dağcı Merkez Bankası binasında görevde

Evet yanlış duymadınız! Dağcılardan Merkez Bankası mesaisi
Evet yanlış duymadınız! Dağcılardan Merkez Bankası mesaisi

Aktüel

Evet yanlış duymadınız! Dağcılardan Merkez Bankası mesaisi

Polonyalı adam dağda mahsur kaldı
Polonyalı adam dağda mahsur kaldı

Yaşam

Polonyalı adam dağda mahsur kaldı

Aç kalan tilki dağcıların çadırına girdi! O anlar anbean kamerada
Aç kalan tilki dağcıların çadırına girdi! O anlar anbean kamerada

Yerel

Aç kalan tilki dağcıların çadırına girdi! O anlar anbean kamerada

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23