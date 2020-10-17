Japonya’da yeni ilacın seri üretimi için izin başvurusu yapıldı
Japonya'nın Covid-19 tedavisinde umut vadettiğini düşündüğü antiviral ilaç Avigan'ın hastalar üzerinde kullanılabilmesi için yürütülen çalışmalarda kritik bir aşamaya gelindi.
Toyama Chemical şirketinin grip ilacı olarak ürettiği Avigan ilacının, virüs tedavisinde kullanılabilmesi için gerekli yasal izin başvurusunun dün Japonya hükümetine yapıldığı duyuruldu.
Şirket, bilinen olası yan etkiler dışında ilaca ilişkin hiçbir yeni güvenlik endişesi bulunmadığını belirtti.
Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, bakanlığın son karara varmadan önce ilacın güvenliğini ve etkililiğini dikkatle değerlendireceğini açıkladı.
Tamura, Sağlık Bakanlığı'nın ilaç ihtiyacının aciliyetini göz önünde bulundurarak kullanım izni başvurusunu mümkün olan en kısa sürede değerlendireceğini söyledi.
İlacın onaylanması halinde Avigan ilacı, Sağlık Bakanlığı’nın antiviral ilaç Remdesivir ve steroid ilaç Deksametazon’dan sonra Japonya’da Covid-19 tedavisinde kullanımını onayladığı üçüncü ilaç olacak.