Japonya'da Türk esnaf Kovid-19'un getirdiği yeni normale adapte olmaya çalışıyor

TOKYO (AA) - Japonya'da esnaflık yapan Türkler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında uğradıkları ekonomik zararı normalleşme sürecinde telafi etmeye çalışıyor.

Başkent Tokyo'daki Türk esnaf, işlerinin küresel Kovid-19 salgını öncesi seviyeye dönmemesine rağmen umutlarını kaybetmek istemiyor.

Tokyo'nun Ginza semtinde Türk restoranı işleten Adnan Çolak, AA muhabirine, ikisi restoran yedisi büfe olmak üzere ülkedeki dokuz şubesinin salgından etkilendiğini söyledi.

Mart sonunda Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi, nisanda olağanüstü hal (OHAL) ilanının işlerini durma noktasına getirdiğini anlatan Çolak, “OHAL'de sokağa çıkma yasağı uygulanmadı ancak işletmeni açık tutsan da müşteri ayak basmıyor. 'Evde kal' çağrıları Japon halkını evinde tutmaya yetti.“ dedi.

Salgının, 2008'deki finansal kriz ve 2011'deki deprem ve tsunami felaketi sonrası süreçle kıyaslanmayacağını belirten Çolak, bölgelerindeki birçok dükkanın kapandığını anlattı.

Çolak, “O dönemlerde hiçbir şey yaşamamışız. Şu an herkes zorda. Emlakçım, bizim bölgemizde son bir haftada 180 dükkanın boşaldığı bilgisini verdi.“ ifadesini kullandı.

Salgında merkezi hükümetin küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik hazırladığı mali destek paketlerine değinen Çolak “Krediler olmasaydı ayakta duramazdık. Kar etmiyor, zarar ediyoruz. Süreç uzarsa restoranları kapatmayı düşünebiliriz. Kolay vazgeçmek istemiyoruz.“ diye konuştu.

- Sosyal medya etkisi ve paket servis

Tokyo’nun Şimo-Kitazawa semtinde Türk lokantası işleten Orhan Karasalih, “Evde kal“ çağrıları üzerine işletmesinde küçülmeye giderek erken tedbir aldığını söyledi.

Karasalih, “Mart ayı itibarıyla personelimi işe çağırmadım. Kendim çalıştım. Nisan-mayıs boyunca yaklaşık 60 gün müşteri kabul edilmedi, sadece paket servis hizmeti verdik.“ dedi.

Bulunduğu muhitte Japon mutfağı dahil çoğu restoranın geçici kapandığını kaydeden Karasalih, “Açık kalmamızın amacı, mali olarak eksiye düşmemekti ancak yine de zarar gördük.“ diye konuştu.

İki ay boyunca “gel-al“ ya da “eve paket“ hizmeti sunduğunu belirten Karasalih, bu süreci sosyal medya sayesinde avantaja çevirdiklerini dile getirdi.

- Havalandırma, maske ve hijyen

Karasalih, “yeni normal“ tedbirleri olarak işletmesini havalandırma ekipmanıyla takviye ettiğini, sürekli maske kullanıldığını ve hijyene daha çok önem verildiğini kaydetti.

Karasalir, ikinci dalga riskine rağmen piyasanın pandemi öncesine dönmesine yönelik umudunu koruduğunu ifade etti.