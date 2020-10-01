Japonya'da şoke eden olay! 'Twitter katili' suçunu itiraf etti

Japonya’yı şoke eden ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'ı bile etkileyen tüyler ürperten bir olay yaşandı.

'Twitter katili' olarak bilinen seri katil davasının ilk duruşması dün gerçekleştirildi.

Davanın ilk duruşmasını izlemek için 600'den fazla kişi mahkemede halka açılan 13 koltuk için sıraya girdi.

Kurbanlarını Twitter üzerinden bulan Takahiro Şiraişi isimli seri katil, biri erkek, sekizi kadın olmak üzere 9 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti.

2017 yılının Ekim ayında öldürdüğü kişilerin bazı ceset parçalarının evinde bulunmasından sonra tutuklanan seri katil, dün başkent Tokyo’da çıktığı mahkemede kendisine yöneltilen bütün suçlamaların doğru olduğunu bildirdi.

Avukat böyle savundu: Rıza ile öldürme sayılmalı

Seri katilin avukatı ise kurbanların öldürülmeyi kabul ettiğini ileri sürerek cezanın hafifletilmesi gerektiğini savundu.

'Rıza ile öldürmenin' cezası Japonya'da 6 ay ila 7 yıl hapis arasında değişiyor.

Fakat seri katil Şiraişi, avukatla aynı fikirde olmadığını belirtti ve yerel basına verdiği demeçte, kurbanların rızası olmadan cinayetleri gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şiraişi, kurbanların kafasının arkasında morarmalar olduğunu, bunun da onların rızasının olmadığı manasına geldiğini, bunu direnmesinler diye yaptığını söyledi.

İdam edilebilir

Seri katil, cinayetten suçlu bulunması halinde, asılarak idam cezası ile karşı karşıya kalacak.

Kurbanlarını nasıl seçiyordu?

Savcı, 29 yaşındaki seri katilin kolay hedef olarak gördüğü, intiharı düşünen kadınlar ile iletişime geçmek için 2017'nin Mart ayında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bir hesap açtığını, kurbanlardan birinin henüz 15 yaşında olduğunu belirtmişti.

Japon basınına göre, 20 yaşındaki tek erkek kurbanı ise seri katil Şiraişi ile kaybolan kız arkadaşının yeriyle ilgili tartışmasının ardından öldürülmüştü.

Seri katilin, kurbanlarını çekmek için onlara ölme hususunda yardım edebileceğini, hatta bazı cinayetlerde kendisini de onlarla birlikte öldüreceğini söylediği bildiriliyor.

İlginç sözler: Gerçekten acı çekenlere yardım etmek istiyorum

Şiraişi, Twitter hesabında, gerçekten acı çeken insanlara yardım etmek istediğini ileri sürerek, "Lütfen istediğiniz zaman bana özelden mesaj gönderin" ifadelerini kullanmıştı.

Nasıl yakayı ele verdi?

Daha sonraki soruşturmalarda seri katil Şiraişi'nin kurbanlarından biri olduğu belirlenen genç bir kadının kaybolmasını araştıran polis, seri cinayetlerin işlendiğini tespit etmişti.

Telefonundan fotoğrafları çıktı

Şiraişi'nin cep telefonundan ise kurbanların fotoğraflarının çıktığı öğrenildi. Polis, serikatilin Tokyo'ya yakın Zama şehrindeki evine gittiğinde ceset parçalarını bulmuştu.

Twitter'ı etkiledi, kurallar değişti

2017 senesinde ortaya çıkan seri cinayetler, ülkede oluşturduğu infial ve şokun yanı sıra, internet siteleri ile ilgili de ciddi tartışmalara sebep olmuştu.

Twitter'ın politikasını da etkileyen cinayetler, Twitter'ın kurallarını değiştirip, kullanıcıların 'intiharı ve kendine zarar vermeyi teşvik etmemesi gerektiğini' bildiren bir değişiklik yapmasına neden olmuştu.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, o zaman bu hususla ilgil yaptığı açıklamada, bunun 'son derece üzücü' olduğunu belirtmişti.