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Dünya Japonya'da kuş gribi tespiti! Çiftlikler kusurlu bulundu
Dünya

Japonya'da kuş gribi tespiti! Çiftlikler kusurlu bulundu

Japonya’da kış mevsimi boyunca etkisini gösteren kuş gribi nedeniyle 6 milyondan fazla hayvanın itlaf edildiği tavuk çiftliklerinin yüzde 90’ının yabani hayvan önlemlerinde kusurlar tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 08:24:00 -
Japonya'da kuş gribi tespiti! Çiftlikler kusurlu bulundu

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığının raporunda, kış mevsimi boyunca şimdiye kadar kuş gribi tespit edilen 39 tavuk çiftliğinde 6,2 milyon hayvanın itlaf edildiği kaydedildi.

Raporda, Bakanlığın teftiş heyetinin, kuş gribinin ortaya çıkması sonrası soruşturma altına aldığı 30 tavuk çiftliğinin 27’sinde önleyici tedbirlerin eksik olduğunun ortaya çıktığına dikkati çekildi.

Geriye kalan 3 çiftlikte ise görünür kusur olmadığı, muhtemelen kemirgen hayvanların tavuk yemlerine hastalık bulaştırdığı belirtilen raporda, soruşturulan çiftliklerin 19’unda ise dezenfeksiyon konusunda yeterli önlem de alınmadığı kaydedildi.

Ulusal Tarım ve Gıda Araştırmaları Kurumu (NARO) önceki salgınlara karşılaştırıldığında, kış başlangıcından beri süren kuş gribi türünün normalden daha uzun süre hayatta kaldığını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Kagoşima Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Doç. Ozawa Makoto, kuş gribinin yeni ortaya çıkan türünün önlenmesinin daha zor olduğunu belirtti.

Ozawa, "Bu sezon kuş gribinin nasıl yayıldığı göz önüne alındığında salgın, çiftliklerin yalnız başına başa çıkabileceklerinden daha ileri düzey olabilir. Daha güçlü bir müdahale için son varyant daha yakından analiz edilmeli." dedi.

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