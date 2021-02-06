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Dünya Japonya'da kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek
Dünya

Japonya'da kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek

Küresel salgınla mücadele eden Japonya'da görülen kuş gribinden dolayı 410 bin tavuk itlaf edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 23:18:00 - 2021-02-06 23:25:16
Japonya'da kuş gribi alarmı! 410 bin tavuk itlaf edilecek

Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun itlaf edileceği duyuruldu.

Dünya koronavirüs salgını ile savaşırken birçok ülkede farklı salgın türleri ile de mücadele ediliyor. Japonya'da da kuş gribi tespit edildi.

410 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.

 

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