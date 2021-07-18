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Japonya'da kurtarma çalışmaları sürüyor
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Dünya Japonya'da kurtarma çalışmaları sürüyor
Dünya

Japonya'da kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'daki heyelanın 16'ncı gününde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 08:30:00 -
Japonya'da kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'da 15 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelandan 16 gün sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Atami'de heyelanın yaşandığı bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan 1300 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

Afet bölgesinde kayıp sayısının 14 olduğu tahmin ediliyor. Afet sonrası yerinden edilmiş 470 kişi tahliye merkezlerinde kalıyor.

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkılmıştı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 15'e çıktığını açıklamıştı.

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