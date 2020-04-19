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Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 500'ü geçti

2020-04-19 16:40:35 -
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 500'ü geçti

TOKYO (AA) - Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 514’e ulaştı.

Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 sebebiyle son bir günde 12 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam ölü sayısı 249’a çıktı.

Yeni 107 vakanın tespit edildiği başkent Tokyo’da virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 bin 82 oldu.

Japonya’da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı da son 24 saatte 11 bin 514’e ulaştı.

Vaka sayıları, Osaka’da 1211, Kanagawa’da 782, Çiba’da 682 ve Saitama’da 660’a yükseldi.

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