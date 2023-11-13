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Gündem Japonya'da katil İsrail'e destek buluşması!
Gündem

Japonya'da katil İsrail'e destek buluşması!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 18:42:00 - 2023-11-13 19:09:34

Japonya'da bir grup, katil İsrail'e destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Mücahid Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonunu bahane eden katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum sivllere ölüm yağdırıyor.

Siyonistlerin saldırılarına dünya genelinde tepki yağarken Japonya'dan ise katliama destek geldi.

Tokyo'da bir konferans salonunda buluşan Japonlar, soykırım niteliğindeki Gazze cinayetine şarkılarla destek verdi.

O anların kaydedildiği video sosyal medyanın en çok eleştirilenleri arasına girdi.

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