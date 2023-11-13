Japonya'da katil İsrail'e destek buluşması!
Japonya'da bir grup, katil İsrail'e destek vermek amacıyla bir araya geldi.
Mücahid Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonunu bahane eden katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum sivllere ölüm yağdırıyor.
Siyonistlerin saldırılarına dünya genelinde tepki yağarken Japonya'dan ise katliama destek geldi.
Tokyo'da bir konferans salonunda buluşan Japonlar, soykırım niteliğindeki Gazze cinayetine şarkılarla destek verdi.
O anların kaydedildiği video sosyal medyanın en çok eleştirilenleri arasına girdi.