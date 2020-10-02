Japonya'da işsizlik oranı yüzde 3'e çıktı

TOKYO (AA) - Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid) salgınının etkisindeki ekonomik ortamda işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 3'e yükseldi.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, ağustos ayına ait işsizlik verilerini yayımladı.

Temmuzda 2,9 seviyesinde kaydedilen, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik seviyesi, ağustos ayında 0,1 oranında yükselerek 3'e çıktı.

İşsizlik oranı 3,1 düzeyini gördüğü Mayıs 2017'den beri ilk kez yüzde 3 seviyesini gördü ve işsizlerin sayısı 2 milyonu aştı.

Art arda 8 aydır negatif etkilenen iş mevcudiyeti ise temmuzda 1,08'den ağustos ayında 1,04 seviyesine düşerek, Ocak 2014'ten beri en düşük orana geriledi.

Kovid-19 salgınının etkisi altında kalan ekonomik ortamda, ağustosta konaklama ve restoran sektörü, geçen yıla kıyasla 280 bin, üretim sektörü 520 bin işçi kaybına uğradı.



