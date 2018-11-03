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Japonya'da esrarengiz tabiat olayı! Ada ortadan kayboldu

Japonya'nın kuzeyinde esrarengiz bir tabiat olayı yaşandı. Hokkaido bölgesinin kuzey sahilinde bulunan bir ıssız ada, aniden gözden kayboldu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 00:07
Japonya'da esrarengiz tabiat olayı! Ada ortadan kayboldu

Japonya'da dünyayı hayrete düşüren bir tabiat olayı yaşandı.

NHK yayın kuruluşunun haberine göre, kuzeyde bulunan Esanbe Hanakita Kojima adındaki ada gözden kayboldu. Hokkaido bölgesinin kuzey sahilindeki bir köyden sadece yarım kilometre uzaklıkta olan adanın ortadan kaybolmasıyla ilgili tespit çalışmalarına başlandı. 

Adanın rüzgar ve dalgalarla aşınarak tamamen yok olması veya deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı su altında kalmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Deniz seviyesinin yaklaşık bir buçuk metre üstünde bulunan ada, Japonya'nın sınırlarını netleştirmek ve münhasır ekonomik bölgesini genişletmek amacıyla isim verdiği 158 ıssız adadan biriydi.

Adanın durumu araştırmalardan sonra ortaya çıkaca

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 00:07
  1. japonya
  2. hokkaido

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