"Japonya’da depremlerde kimse ölmüyor" diyenlere ateş püskürdü! İşin aslı meğer buymuş

Ayşe Özek Karasu, ikide bir “Japonya’da depremlerde kimse ölmüyor” diyerek algı oluşturmaya çalışan çevrelere ateş püskürdü. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış'ın “Japonya depremleri karanın içerisinde olan depremler değil, dalma batma zonunda şehirden, adadan 120 km uzakta ve derin depremler olduğu için Türkiye’dekiyle aynı etkiye sahip değiller” sözlerini aktaran Karasu, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Çifte deprem zaten insafsızdı, bir de oturduğunuz yerden insafsızlık yapmayın. İki cümlede bir “Japonya’da depremlerde kimse ölmüyor” demeyin artık. (...) Jeofizik mühendisi Prof Dr. Şerif Barış, Habertürk yayınında anlattı: “Japonya depremleri karanın içerisinde olan depremler değil, dalma batma zonunda şehirden, adadan 120 km uzakta ve derin depremler olduğu için Türkiye’dekiyle aynı etkiye sahip değiller.”

Prof. Barış’ın söyledikleri, yakın tarih olduğu için Türkiye’de en çok tartışılan Fukuşima felaketi açısından doğru. 11 Mart 2011’de meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Tohoku depreminin merkez üssü Pasifik Okyanusu’nda karaya 72 kilometre mesafede ve 29 kilometre derinlikteydi. En büyük yerleşim birimi olan Sendai kentine 130 kilometre uzaklıktaki deprem evet öldürmedi. Ancak 40 metreye kadar yükselen tsunami dalgaları karayı sildi süpürdü, 19 bin 759 kişi can verdi, 2 bin 553 kişi de kayıp olarak kayıtlara geçti. Tsunamiyle dört reaktöründe birden yaşanan kazayla radyoaktivite salan Fukuşima santrali vakası da tarihe Çernobil’den sonraki en büyük nükleer felaket olarak tarihe geçti.

Artık daha geçmişte kaldığı için 1995’teki Kobe depremi pek anılmıyor ama karasal bir afetti; merkez üssü adanın ucunda Kobe’ye 20 kilometre mesafede olan 6.9 büyüklüğündeki sığ deprem altı bini aşkın can kaybına neden oldu. Binlerce bina hasar gördü, yollar ve köprüler çöktü.

Japonların yapmadığı her hatayı yapıyoruz ama öyle olağanüstü bir felaketin içinden geçiyoruz ki, şu “Japonya’da kimse ölmüyor” sözü insafsızlık oluyor."