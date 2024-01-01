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Dünya Japonya'da çok büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Dünya

Japonya'da çok büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-01 11:01:00 - 2024-01-01 11:04:21
Japonya'da çok büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya’nın Ishikawa eyaletinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya 7.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) verilerine göre sarsıntı yerel saatle 16.10’da Ishikawa eyaletinde meydana geldi. Niigata, Toyama, Fukui, Nagano ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı.

Tsunaminin boyu 5 metreyi aşan dalgalara neden olabileceğini açıklayan JMA, kıyı bölgelerde yaşayan sakinlere yüksek bölgelere ve binaların üst katlarına sığınma çağrısı yaptı.

Depremin ardından, büyüklükleri 4.3 ve 5.2 arası değişen 8 artçı sarsıntı meydana geldi.

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