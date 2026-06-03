Japonya'da ayı dehşeti: 4 kişi yaralandı

Japonya’da bir kez daha ayı paniği yaşandı. Ülkenin Fukushima eyaletindeki bir yerleşim bölgesine inen ayı, 4 kişiyi yaraladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; dün yerel saatle 06.30 sıralarında Fukushima Çelik Fabrikası’nın bahçesine giren ayı, ilk olarak 20’li ve 60’lı yaşlarında iki erkek çalışana saldırdı. Daha sonra yakındaki bir diğer yerleşim bölgesine kaçan ayı, bir evde yaşayan 80’li yaşlarında bir kadını ve ofis olarak kullanılan bir binadaki 60’lı yaşlarında bir erkeği yaraladı. Saldırılarda yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, ayıyı yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayının Fukushima Çelik Fabrikası’nın girişinde 1 kişiye saldırdığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Rekor sayıda 13 kişi ayı saldırılarında hayatını kaybetmişti

Japonya’da geçen yıl gerçekleşen ayı saldırıları rekor sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, 1 Nisan 2025 ile 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan mali yılda yaşanan ayı saldırılarında toplam 13 kişi ölürken, 225 kişi de yaralanmıştı. 3 kişinin öldüğü ve 82 kişinin yaralandığı bir önceki yıla kıyasla vakalarda yaşanan artış, ayıların yol açtığı tehlikenin boyutunu gözler önüne sermişti.