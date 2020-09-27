Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Honşu Adası'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Şizuoka eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Uzmanlar deprem uyarıları ve sonrasında oluşabilecek tsunamiye ilişkin ülke ülke yorum yaparken, dünya basını gelen deprem haberini son dakika koduyla geçti.
Japonya’da deprem meydana geldiği bildirildi. Japonya'nın Honşu Adası'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Şizuoka eyaletindeki depremin 5,3 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansının tespitlerine göre, ülkenin Honşu Adası'nın doğusunda Pasifik kıyısındaki Şizuoka eyaletinde saat 13.13’te 5,3 büyüklüğündeki yer sarsıntısı kayıtlara geçti.
50 kilometre derinlikte oluşan deprem, Nagano ve Aiçi eyaletlerinde de hissedildi. Binalarda hasar veya vatandaşların sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.
Ayrıca uzmanlar deprem sonrası tsunami olasılığını görmedi.