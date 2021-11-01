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Dünya Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem
Dünya

Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem

​​​​​​​Japonya'nın doğrusundaki İbaraki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 00:52:00 -
Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem

​​​​​​​Japonya'nın doğrusundaki İbaraki eyaletinde 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki'de yerel saatle 06.14'te 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

60 kilometre derinlikteki deprem, Tokyo ve çevre eyaletlerinde hissedildi.

Diğer yandan güneydeki Kansai bölgesinin Wakayama eyaleti açıklarında da yerel saatle 05.35'te 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

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